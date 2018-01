Da televisão à internet: potencialidades do audiovisual são tema de debate

Por Priscila Mengue

“O jornalismo é o mesmo, só mudou o jeito de fazer”. O repórter Fábio Pannunzio (TV Bandeirantes) iniciou o último dia da Semana Estado de Jornalismo discutindo as mudanças ocorridas no telejornalismo nas últimas décadas. Ainda no primeiro bloco, Thiago Firbida apresentou o trabalho da Artigo 19, organização civil que defende políticas de proteção à liberdade de imprensa.

Com 35 anos de carreira, Pannunzio considera que as novas tecnologias mudaram a forma de realizar o telejornalismo, não só proporcionando uma redução nas equipes e maior polivalência dos jornalistas, mas, também, por serem uma forma de dar espaço a mídias alternativas. Em casos como as manifestações de junho de 2013, por exemplo, a mudança tecnológica propiciou que mídia alternativas alcançassem espaços não abordados por alguns veículos tradicionais.

Segundo ele, daqui a alguns anos, ter concessões de televisão não significarão muita coisa, pois a internet está ganhando cada vez mais espaço como um suporte que comporta as mais diversas linguagens jornalísticas: “A internet já venceu o jogo, e cada dia que passa vai ser mais forte.” Por outro lado, Pannunzio defende que a formação do jornalista não pode se restringir apenas à tecnologia: “A sensibilidade é produto de uma experiência de uma vida inteira. O jornalista precisa gostar de ler, jornalista que não lê jornal é um absurdo”.

Já Firbida ressaltou como realizar como o audiovisual pode ser uma forma de humanizar e potencializar informações, que não teriam impacto em forma de release, por exemplo: “Números, dados, tabelas, podem se transformar em pessoas de carne e osso, em rostos, em depoimentos, e isso faz muita diferença”. No caso da Artigo 19, por exemplo, foram lançados recentemente dois vídeos de 15 minutos com o tema Impunidade, que retratam histórias como as do fotógrafo Alexandro Wagner Oliveira da Silveira, que perdeu 75% da visão após ser atingido por um tiro de bala de borracha durante uma cobertura de uma manifestação ocorrida em São Paulo, em maio de 2000.