Escrever sobre água não é tão fácil assim

Ana Carolina Neira, Flavia Alemi e Guilherme Simão

Os participantes da 3ª Semana Estado de Jornalismo Ambiental andam com um assunto na cabeça desde o nosso primeiro dia por aqui: o consumo consciente da água. Esse é o tema do 3º Prêmio Tetra Pak de Jornalismo Ambiental, que dará ao autor do melhor texto uma viagem ao Texas, para conhecer o Knight Center para Jornalismo na Américas.

Um assunto tão amplo e recorrente faz os estudantes pensarem em tantas possibilidades que chega a ser difícil definir um foco. “O tema pode parecer fácil. O difícil é achar um diferencial”, diz a estudante Karina O. Silva, do segundo ano da Universidade São Judas, em São Paulo.

Para Sara Abdo, da PUC-SP, falar sobre meio ambiente consiste em ir além do óbvio, abordando o tema “água” e sabendo fazer a relação dele com o conteúdo das palestras. “Ao longo da semana eu fui vendo que falar sobre temas ambientais, em geral, não é tão simples. Vou me inscrever no prêmio porque o tema já tem a ver com áreas com as quais me interesso”.

Além da tarefa de encontrar uma boa pauta, a experiência de participar da Semana e da premiação tem deixado todos bastante animados. “Para nós, que somos do primeiro ano, essa experiência de ir atrás de fonte, fazer matéria, pensar em pautas, é muito enriquecedora”, diz Victória C. Roman, aluna da Universidade Metodista de São Paulo.

Lucas Mello, estudante do primeiro ano da FAPSP, considera que o evento agrega conhecimento aos futuros jornalistas, mas não se sente seguro em participar do prêmio. “Pelo pouco tempo que temos para encontrar fontes para fazer a matéria, não me sinto confortável em me inscrever. Mas pretendo participar da próxima Semana Estado de Jornalismo, e aí sim me inscreverei”.

Nesta sexta acontece o último dia da Semana Estado de Jornalismo Ambiental, com a presença do jornalista Luiz Ribeiro, do Estado de Minas, Marussia Whately, da Aliança pela Água, Érico Hiller, fotógrafo documental e Xavier Bartaburu, jornalista de viagem e meio ambiente.