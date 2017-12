Estágio no Estadão: inscrições abertas até 5 de outubro

Você está no 3º ano de jornalismo de faculdades de São Paulo? Então não perca a oportunidade de participar do processo seletivo para estágio no Estadão. Serão seis meses intensos, com passagem em várias áreas da redação, além de programação de palestras e aulas que vão complementar seu currículo acadêmico. As inscrições online para a primeira fase estão abertas até o dia 5 de outubro, pelo site vagas.com (www.vagas.com.br/v1229148).

É preciso incluir o currículo na página e fazer os testes de conhecimentos gerais, português e inglês. Atenção: uma vez iniciada a prova, você não poderá interrompê-la. Escolha, então, um lugar calmo, em que possa se concentrar. A segunda fase do processo ocorre na sede do Estadão, no Bairro do Limão, no dia 8 de outubro, com prova e rodada de entrevistas. O início do estágio está previsto para novembro.

Logo no início, os universitários passam por uma programação especial, com bate-papos com experientes jornalistas do Grupo Estado e treinamentos em sistemas editoriais. Para garantir a aprendizagem constante, todos participam ainda dos cursos desenvolvidos para a redação e também de algumas atividades promovidas pelos Cursos Estado de Jornalismo, mais conhecidos como os cursos de Focas do Estadão. A ideia é que os que passarem pelo estágio tenham um incentivo a mais para, no quarto ano, se inscreverem nos Cursos Estado de Jornalismo.

Podem participar da seleção para universitários que morem em São Paulo, capital, e tenham disponibilidade para uma jornada diária de seis horas. Os estagiários recebem bolsa-auxílio, vale transporte, alimentação no refeitório do Grupo Estado e seguro de vida. E têm 15 dias de férias remuneradas.

Acompanhe mais notícias de interesse de estudante e focas no www.estadao.com/focas e na página cursosestadodejornalismo, no Facebook.