Estudantes da 12ª Semana Estado de Jornalismo dizem ter ampliado sua visão da profissão após evento

Por Matheus Riga

Com o final do quarto dia de palestras, que contou com dois painéis – “Em conexão com a fonte” e “Como será o amanhã?” – a 12ª Semana Estado de Jornalismo chegou ao seu fim. Com a tradição de reunir desde 1993 jornalistas do País inteiro, o evento ofereceu aos jovens jornalistas, desde a última terça-feira, 24, ciclos de palestras abordando o contexto atual da profissão, seus desafios no meio digital e as inovações e ferramentas que podem utilizar para se destacar no mercado de trabalho.

O evento contou com a média diária de 320 estudantes de jornalismo do Brasil inteiro para assistir e participaram dos quatro dias de palestras. O estudante da Universidade Federal do Paraná (UFPR), Pedro Macedo, diz que gostou bastante da iniciativa do evento, principalmente por integrar alunos do País inteiro e por te animar com a profissão. “Participar da Semana Estado renovou meu amor pelo jornalismo”. “Ver pessoas trabalhando com isso foi uma experiência que eu vou levar para minha vida.”

Não foi só quem estava desanimado com a profissão que ficou interessado. A estudante da Universidade Santa Cecília (Unisanta), Maria Mariotti, que abandonou o curso de engenharia para fazer jornalismo, também ficou mais esclarecida com o mercado de trabalho. “Eu estou no segundo semestre do meu curso, e queria entrar nesse universo e aqui abriu muito a minha visão”. Para ela, os campos de atuação eram voltados apenas para jornais, televisão e rádio.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ir além das mídias comuns foi algo que chamou a atenção da estudante do Ibmec-RJ, Bruna Panza. “O que mais chamou minha atenção foram as possibilidades de fazer jornalismo”, afirma. “Na faculdade você fica muito preso a certas práticas e metodologias, aqui a gente pode vislumbrar outras maneiras de fazer jornalismo”. Por conta disso, ela conta que sua palestra preferida foi a “Quando o design thinking encontra o jornalismo”, no segundo dia do evento.

Além dos ciclos de palestras, a Semana Estado de Jornalismo também promove o Prêmio Santander Jovem Jornalista. Os participantes do evento, que tiveram 100% de presença e estão matriculados em seus cursos poderão enviar até a próxima quarta-feira, 1, às 18h, uma reportagem que converse como tema “Redes em Prol da Sociedade”. O vencedor ganha um semestre letivo na Universidad de Navarra, na Espanha, com todas as despesas pagas.