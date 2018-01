Fabio Sales: o homem que desenhava (e programava)

Por Thales Schmidt

“O foco hoje é a produção digital”, diz Fabio Sales, diretor de arte do Grupo Estado. Responsável tanto pela arte do jornal na internet quanto no impresso, Sales afirma que “com a web, sua imaginação é o limite”.

Para Sales, o desafio atual da infografia é conciliar conteúdo e forma para criar um produto atraente. Com ela, o objetivo é passar a informação de maneira mais simples e direta para o leitor. “A infografia é uma linguagem jornalística, um misto de vários tipos de linguagem”, analisa o infografista.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Formado pela UERJ em 1996, Sales começou a trabalhar com jornalismo um ano após a conclusão do curso de design industrial, no jornal “O Dia”. Com passagens pelos jornais O Globo, Correio Brasiliense e pelo português Diário de Notícias, o atual coordenador de arte do Estadão integra um núcleo de 14 profissionais.

O diretor de arte do Grupo Estado considera o jornal New York Times “imbatível” na infografia, principalmente na frente digital. O inglês The Guardian e os espanhóis El País e El Mundo são também referências do gênero.