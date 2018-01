Inovação é chave, diz Adriana Garcia

Um ano no coração do Vale do Silício deu nova perspectiva profissional à jornalista brasileira Adriana Garcia. Após a temporada na Universidade de Stanford, na Califórnia, entre 2012 e 2013, ela adotou o senso de empreendedorismo que tanto se vê nas startups americanas e criou a Orbitalab, uma consultoria de mídias digitais. No segundo dia da Semana Estado de Jornalismo, Adriana deu dicas e recomendações aos que estão começando agora na profissão. “Experimentem.”

Com a crise dos jornais e redações cada vez mais enxutas, a saída pode estar na inovação, na opinião dela. “Os jovens jornalistas devem pensar em projetos informacionais que atendem às necessidades de grupos. Criar produtos sempre pensando no público e não em si mesmos.”

Adriana, que trabalhou em veículos tradicionais como Veja e Folha de S. Paulo, diz que os jornalistas também precisam se livrar da ideia de concorrência clássica entre os meios. “É preciso ser colaborativo, em vez de competitivo.”