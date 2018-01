Inscrições abertas para a Semana Estado de Jornalismo 2016

Os melhores jornalistas e profissionais de comunicação estarão reunidos para falar sobre coberturas de tirar o fôlego. Lava Jato, eleições, olimpíada do Rio, desastre ambiental em Mariana, refugiados, mobilidade urbana e muito mais fazem parte da Semana Estado de Jornalismo, que será realizada de 18 a 21 de outubro, sob o tema central “Grandes coberturas: Quando o jornalismo vira uma maratona”. As inscrições estão abertas até dia 10 e podem participar estudantes de graduação na área de todo o País. Os universitários inscritos também terão a oportunidade de concorrer ao 11o Prêmio Santander Jovem Jornalista.

Entre os palestrantes já confirmados para a Semana Estado, estão Claudia Antunes, coordenadora de relações com a imprensa de Médicos Sem Fronteiras/Brasil, Tadeu Jungle, diretor de cinema e artista multimídia, Carla Jimenez, editora-chefe do jornal El País, Letícia Duarte, repórter especial da Zero Hora, Paulo Henrique Lobato, repórter do jornal Estado de Minas, Kelli Kadanus, repórter da Gazeta do Povo, Henrique Krigner, coordenador do portal Meu Município, e Daniel Guth, diretor geral da Ciclocidade. Do Estadão, participam o editor executivo Alberto Bombig, o editor de esportes do portal, Robson Morelli, a repórter de política Julia Affonso e o repórter de metrópole Bruno Ribeiro.

As palestras ocorrem das 14 às 18 horas, em dois ciclos de bate-papos diários na sede do jornal, em São Paulo. Nas manhãs de terça e quarta-feira, haverá programação paralela com um workshop e a exibição do filme Estranhos na Noite – Mordaça no Estadão em Tempos de Censura, seguido de bate-papo com um o roteirista, o jornalista José Maria Mayrink, e o repórter especial Roberto Godoy.

As inscrições são limitadas e devem ser enviadas pelos coordenadores dos cursos de jornalismo das universidades (jovemjornalista@estadao.com). É a oportunidade de os estudantes verem de perto quando o exercício da profissão se transforma em uma maratona, sob a ótica de quem trabalhou nas coberturas que movimentaram o País – dos bastidores da notícia à elaboração da reportagem, que precisa encontrar a fórmula para esgotar um assunto sem se repetir. Não perca!

Premiação. Os alunos com inscrição confirmada podem concorrer ao 11o Prêmio Santander Jovem Jornalista, desde que tenham 100% de presença nas palestras durante os quatro dias da Semana Estado. Eles deverão elaborar uma reportagem com o tema que será anunciado no primeiro dia do evento. Os seis finalistas selecionados terão seus textos publicados no portal Estadão e receberão um notebook cada. O primeiro colocado ganhará também uma bolsa de estudos para um semestre letivo na Universidade de Navarra, na Espanha, em 2017. E terá sua matéria publicada na versão impressa do Estadão. Veja histórias de quem já ganhou o prêmio.