Inscrições para o 8º Curso Estado de Jornalismo Econômico terminam amanhã

Termina amanhã, dia 27, o prazo de inscrição para o 8º Curso Estado de Jornalismo Econômico, parceria do Grupo Estado com a Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Podem participar da seleção estudantes de todo o Brasil que estão no último semestre de jornalismo ou que se formaram há dois anos (2016 e 2017). O curso é gratuito e ocorre de 16 de abril a 13 de julho, na sede do Estadão. As inscrições devem feitas no vagas.com.br/vagas/v1653974/.

Na primeira fase da seleção, toda online, os candidatos enviam os seus currículos e fazem uma prova de conhecimentos econômico, português e inglês. Já a segunda etapa, que ocorre nos dias 3, 4, 5 e 6 de abril, em São Paulo, os candidatos fazem teste de conhecimentos econômicos e português, e escrevem uma reportagem econômica. A divulgação dos 25 selecionados será feita no dia 8 de abril.

O programa do curso inclui aulas teóricas de economia com professores da FGV, além de palestras e entrevistas coletivas com importantes nomes da economia e da política nacionais. Mais detalhes sobre o currículo do Curso você encontra neste link.

Veja os depoimentos de alunos do último Curso Econômico: