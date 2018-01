Jeduca abre inscrições para o 1º Congresso de Jornalismo de Educação

A Associação de Jornalistas de Educação (Jeduca) vai promover nos dias 28 e 29 de junho o 1º Congresso de Jornalismo de Educação. O evento, que será realizado no campus Vila Olímpia da Universidade Anhembi Morumbi, promete reunir jornalistas, educadores e representantes do governo para discutir a cobertura jornalística na área de educação.

As inscrições, com vagas limitadas, devem ser feitas no site do Congresso. O custo é de R$20 para estudantes de jornalismo, R$40 para associados e R$80 para não associados.

O evento tem parceria com a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) e, por isso, quem se inscrever no 12º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo terá acesso à grade do Jeduca.

A programação inclui mesas de debates que vão falar de temas como a educação na América Latina, as grandes reportagens de educação e os indicadores da educação básica, além de oficinas que ensinam a navegar por bases de dados e fiscalizar os orçamentos públicos da área.

Para Paulo Saldaña, diretor da Jeduca, a cobertura de educação é uma realidade em todas as redações, mas ainda há grande carência de qualificação específica na área. “O Congresso é uma oportunidade para essa qualificação, seja para quem cobre educação sempre ou para quem precisa produzir algo esporadicamente.”