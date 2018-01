As inscrições para o 3º Curso Estado de Jornalismo começam na segunda-feira, dia 4. Programe-se para fazer o cadastro e a primeira fase da seleção, que segue até 31 de março. O programa é gratuito e tem duração de três meses, com diploma válido como extensão em macroeconomia e finanças pela FGV/EESP. Acompanhe novidades aqui e na nossa página no Facebook.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.