Jornalismo Econômico: selecionados para 2ª fase

Confira abaixo a lista dos 75 classificados para a 2ª fase de seleção do Curso Estado de Jornalismo Econômico. As provas presenciais serão realizadas nos dias 19, 20 e 21 de junho, conforme mensagem enviada por e-mail. Os selecionados devem comparecer à sede do Grupo Estado (Avenida Eng. Caetano Álvares, 55 – Bairro do Limão), às 9 horas, para prova de conhecimentos gerais, texto jornalístico e entrevista. Traga duas fotos 3×4 e comprovante de matrícula ou de conclusão do curso. Confirme sua presença pelo e-mail foca@grupoestado.com.br.

Os selecionados:

Alexandre Corrêa Facciolla, Aline Vieira Costa, Amauri Alfredo Eugênio Júnior, André Rossi de Oliveira Ribeiro, Anna Carolina Rodrigues da Rocha, Beatriz Farrugia Foina, Bernardo Guimarães Caram, Bianca Natalia de Souza, Bruna Renata Bernardo Escaleira, Camila da Silva Bezerra, Camila de Lira Colantônio, Camila Guasso da Costa, Camila Montagner Fama, Camila Souza Ramos, Carlos Eduardo Caldas de Souza, Carolina Carecho de Andrade, Cecília Nunes do Lago Oliveira, Dayanne Martins Sousa, Douglas de Freitas Rodrigues, Eduardo Azevedo de Vasconcelos, Fábio Farias Figueiroa, Flávia Arcanjo, Gabriel Guimarães Marini, Gabriela Franco Vieira, Gabriela Freire Valente, Géssica Brandino Gonçalves, Gustavo Resende Vaz, Haline Tavares dos Santos, Heraldo José Marqueti Soares, Igor Sousa Reis, José Roberto Castro e Silva, Juliana Frandalozo Alves dos Santos, Juliana Passos Alves, Kamila Ali El Hage, Kauana Loren Neves, Kellen Pacheco Moraes, Laís Alegretti, Lara Maria de Holanda Soares, Lautaro Abâ Cornejo de Lima, Leandro Jose Vieira, Lorena Passos Andrade, Lucas Crivelenti e Castro, Lucas Mussashi Odaguil Hirata, Luís Filipe Silveira Lima, Maíra Gama Martins, Marcio Dolzan, Mariana Bastos Tokarnia de Oliveira, Mariana da Cruz Mascarenhas, Marjorie Reis Luz, Matheus Paggi Pereira, Meire Oliveira Silva, Michel Zanoto Al-Assal, Nathan Alves Lopes, Nitiayne Mille Takemoto, Pedro de Almeida e Souza, Pedro Henrique dos Santos Costa, Rafael Bibini Romer Lacerda, Rayani Mariano dos Santos, Renato Lopes Diniz, Ricardo Della Coletta de Carvalho, Roberto Seraphim Dumke, Rodrigo Capelo Nunes, Stefânia Akel Porfírio de Rezende, Talita Fernandes de Jesus, Tatiane Monteiro Bortolozi, Thais de Araujo Carrança, Thalita Freire Rodas Tristão Chargel, Thiago Benevides de Jesus Alves, Tiago Cisneiros Barbosa de Araújo, Tiago da Silva Eulalio, Vanessa Lima Pimentel, Vanessa Régia Beltrão Rabêlo, Victor Vieira de Andrade, Vinicius Tadeu Santiago e Walquíria Cassiano de Oliveira.