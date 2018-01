Jornalismo Econômico: veja aprovados para a segunda fase

Saiu a lista dos aprovados para segunda fase do 5º Curso Estado de Jornalismo Econômico. A próxima etapa terá um dia de atividades, com prova presencial e entrevista na sede do Estadão (Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 55, 6º andar, Bairro do Limão, São Paulo). Os candidatos estão divididos em três grupos de seleção – em 13, 14 e 15 de abril. Informações adicionais seguirão por e-mail para os aprovados. Parabéns a todos!

Entrevistas e provas em 13/04

