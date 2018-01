Jovens são os mais capacitados para atuar em multiplataformas, diz editora da TV Estadão

Luísa Roig Martins

Jovens repórteres têm ganhado destaque aos olhos da jornalista Carmen Scandiuzzi, editora da TV Estadão. Há 13 anos atuando em edição e coordenação de equipes multimídia (11 na Globo.com e dois no Grupo Estado, onde permanece), a palestrante da Semana Estado de Jornalismo diz que o domínio das novas tecnologias é considerado, há pelo menos dez anos, uma necessidade à profissão. “E os jovens são os mais capacitados para lidar com isso”, afirma.

Carmen estreou o bloco Educar, Formar e Informar, parte da programação desta quarta-feira na Semana Estado. Aos mais de 200 jovens universitários que participam do evento, a editora destacou o trabalho de cobertura multimídia do vestibular da Fuvest, em janeiro deste ano.

Para a jornalista, em uma cobertura que envolve todas as mídias, o repórter deve ser um profissional atento, capaz de pensar a apuração, a produção e a entrevista sob a lógica da internet. Um dos principais desafios, ainda, é fornecer ao internauta e ao vestibulando a correção das provas, com auxílio de professores especializados – diretamente do estúdio da TV Estadão, vinculada ao portal.