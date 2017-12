Lei de Acesso à Informação e o fazer jornalístico

.

Para esta foca, há uma verdade indiscutível nessa lei: o avanço na cidadania do brasileiro. Enfim todos podem ter acesso às ações dos governantes, lendo as letras miúdas das leis e negociações de todas as esferas do governo, inclusive com suas subjetividades. Lembra dos atos secretos do Senado ? Taí algo que não teria acontecido se os atos administrativos da casa fossem públicos. Agora são.