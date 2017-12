Leitor precisa aprender a questionar informações duvidosas, segundo jornalista Pablo Pereira

Por Karina Campos

As notícias falsas se tornaram um problema que vem ganhando espaço nas discussões atuais, por conta da facilidade em disseminar boatos e conteúdos fraudulentos com o avanço das mídias digitais. O público é fundamental no combate às chamadas fake news, checando e questionando a informação que chega até ele pelas redes sociais e pela internet. A avaliação é do repórter especial do Estadão Pablo Pereira.

Com mais de 20 anos de experiência, Pereira também já passou pelas redações da Folha de S. Paulo, Gazeta Mercantil e Diário de S. Paulo. Acompanhou a transição e a adaptação das redações às novas tecnologias. Ele é contrario a ideia de que o jornalismo perdeu força com as mudanças. Para o profissional, a credibilidade do conteúdo jornalístico ganha ainda mais importância em tempos de boato na internet.

“O patrimônio do jornalista é sua credibilidade, isso se consegue na apuração bem feita. A confiança se constrói falando a verdade, com bom jornalismo. Acredito que no meio digital é preciso cada vez mais ter uma educação das novas audiências para consumir informação verificada, checada profissionalmente”, afirma.

O jornalista vê com otimismo a facilidade e a rapidez no acesso às informações que a tecnologia possibilitou. Acredita ser possível ter acesso a conteúdo de qualidade nas redes sociais, de fontes alternativas. Para ele, o mundo digital ainda está em transição – tanto o publico como a mídia vão se adaptar ao cenário.

“Quem lia jornal era uma parcela muito pequena da população, se compararmos com o potencial consumidor. A modernização da plataforma colocou número maior de pessoas em contato com a informação. O problema é que ninguém mediu direito a dimensão desses avanços e as mudanças que iam provocar. Hoje, é preciso mais do que nunca ter o ‘pé atrás’ com o que se lê, todo mundo ainda está aprendendo a fazer isso”.

O repórter foi um dos palestrantes do segundo dia da 12ª Semana Estado de Jornalismo nesta quarta-feira, 25, onde discutiu os bastidores do jornalismo e a importância da preservação dos documentos de fontes. O evento também contou com a presença de André Maleronka, editor geral da Vice Brasil.