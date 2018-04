Lições indispensáveis

Que jornalista deve mais ouvir do que falar, todos já sabem. Mas esse imperativo não vale somente para quando estamos diante de nossas fontes de informação; ele vale também para os momentos vividos nas redações jornalísticas, conforme têm feito os focas do Curso Estado.

Aprendi a reconduzir ao assunto principal fontes que fazem rodeios e acabam se desviando daquilo que o repórter pretende. Em outra ocasião, prestei atenção às orientações que o chefe de reportagem dava à equipe de editores, na reunião diária das 15h, a respeito do enfoque que cada matéria deveria ter.

O momento mais intenso, porém, foi quando chegou à redação a notícia de que um menino de 10 anos havia atirado em sua professora e em seguida se matado em uma escola de São Caetano do Sul . Foi muito interessante acompanhar a correria de parte da equipe de Metrópole/Cidades no fim da tarde do último dia 22. Enquanto repórteres do, do JT e da Rádio Estadão ESPN iam para o local do fato, na redação uma repórter entrevistava, por telefone, uma psicóloga e professores, pedindo que analisassem a atitude do aluno. Outro pesquisava, no arquivo online do jornal, o massacre de Realengo , ocorrido no dia 7 de abril no Rio de Janeiro, para relacioná-lo ao caso do ABC. Editores do caderno acompanhavam, pela TV, a cobertura ao vivo da tragédia.