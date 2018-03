Em poucas palavras

Os 30 recém-formados jornalistas dos mais variados cantos do País deixaram casa, emprego e família e arriscaram São Paulo. A decisão seria mais difícil se o motivo não fosse viver o Curso de Jornalismo do Estadão. Dos sinais de boas-vindas do primeiro dia ao fechamento da matéria sobre o primeiro turno das eleições às 23h59 de ontem, contabilizamos 35 dos 101 dias de duração do curso. Nesse intervalo, aproveitamos para conhecer os novos colegas e identificar os sotaques, entre os indícios de “uai” e “tu” e os sonoros “s” dos cariocas e o “r’ dos paulistas de fora da capital.

Nas aulas, aprendemos com grandes profissionais. Luiz Carlos Ramos resgatou o amor pelas ruas. Fomos do exercício literário, no Centro de São Paulo, à certeza dos métodos científicos, com a reportagem de jornalismo científico, a pedido de Alexandre Gonçalves, da editoria Vida de O Estado de S. Paulo.

Esperamos, ansiosos, Paco Sánchez, que, sem chegar, ensinou a máxima “olhar, ouvir e pensar”. Olhar sem os olhos de vista cansada, descritos por Otto Lara Resende, para “desinstalar de nossos corações o monstro da indiferença”, como exigiu o exercício de Carla Miranda, editora do Viagem: descrever o caminho que percorremos da entrada do Estadão até a sala de aula.

As discussões políticas, éticas, econômicas e científicas ocorrem em meio a decisões de pauta e apurações para as reportagens. Tudo ao mesmo tempo. A filosofia torna-se repertório para o cotidiano do jornalista, explicou o filósofo Luiz Felipe Pondé. As aulas contextualizam o mundo, enquanto escrevemos sobre parte dele.

Da sala de aula, da rua, do parque, do Metrô, de todo lugar, encaramos a responsabilidade de escrever a história do presente. E o texto? “Revise, revise, revise!” e “Leia, leia, leia”, aconselha Francisco Ornellas, o Chico, coordenador do curso. “E, na dúvida, não escreva”, recomenda.

Em tempo: ter um prévio contato com o Manual de Redação e Estilo de O Estado de S. Paulo, de Eduardo Martins, ajuda muito quem tem interesse pelo curso. Estar por dentro das normas pode evitar os famosos “erros relativos” dos primeiros textos.