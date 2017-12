‘Partido Jovem’, o caderno especial da 24ª Turma

Seis meses depois das manifestações que tomaram o País, os alunos do 24º Curso Estado de Jornalismo foram às ruas para tentar entender a participação política dos jovens. Os Focas entrevistaram 420 pessoas entre 15 e 29 anos, em 60 pontos da capital paulista, em um trabalho que contou com consultoria metodológica do Ibope.

Entre as descobertas, a de que três em cada quatro jovens fizeram em 2013 sua estreia em protestos. As entrevistas também revelaram que a maioria absoluta acredita que as manifestações vão voltar a ocorrer durante a Copa, no próximo ano.

As reportagens foram publicadas no caderno especial Partido Jovem, que chegou às bancas em 14 de dezembro, logo após o encerramento do curso.