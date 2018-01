Queremos atingir 200 milhões de pessoas no Brasil, diz diretor do Facebook

Por Mateus Luiz de Souza

Uma rede em franco crescimento, tanto em número de usuários quanto em importância para o tráfego na internet. Essa é a visão de Luis Olivalves, diretor do Facebook para a América Latina, em palestra para a 22ª Semana Estado de Jornalismo. Atualmente em 89 milhões de usuários no Brasil, de um total de 105 milhões de pessoas conectadas à internet, ele diz que o grande desafio é atingir os outros 100 milhões ainda sem conectividade à web. Outro dado interessante é que os brasileiros passam em média 16,6 horas do mês navegando na rede social, e a acessam cerca de 14 vezes por dia. Além disso, o acesso viacelular já é feito por 68 milhões de pessoas.

Quanto a audiência na internet, a rede social de Zuckerberg é responsável por 30% dos tráfegos de sites no mundo. No Brasil, gera 350 milhões de visitas anuais, e vai num ritmo de crescimento de 350% ao ano. No entanto, os sites jornalísticos não conseguem aproveitar esse fator, na visão de Luis Olivalves. “É preciso uma educação nessa área, e as empresas, até por falta de investimento no setor, não conseguem entender as métricas. Criamos uma área de conteúdo na empresa há um ano para fazer esse ensinamento”, destaca.

Questionado se a empresa pretendia entrar no ramo da produção de conteúdo, negou e disse que a rede se autossustenta a partir do que é postado nela. “Nossa missão é compartilhar momentos. O momento é da pessoa, e não nosso. As pessoas falam sobre algo para estimular a conversa, e isso sempre está associado a um grande evento, como Super Bowl, Liga dos Campeões. No último capítulo de Avenida Brasil, eu nunca vi nada igual, de cada dez postagens, dez eram sobre o final da novela”, conta Luis.

Para o crescimento da marca na rede, ele ressaltou a importância de dialogar com o público. “As pessoas esperam falar com alguém e não com uma máquina. Elas querem a sua presença, e sentir a participação delas valorizadas. É preciso ter disponibilidade, faz toda a diferença”, disse, citando o exemplo do Globo Esporte, que, antes do programa ir ao ar, a apresentadora mostra histórias de bastidores da gravação. Ainda no assunto, destacou o uso do Mentions, aplicativo exclusivo para celebridades, em que é possível verificar o que se está falando sobre determinada pessoa Facebook afora. “Essa possibilidade de interação que o app possibilita atrai o público”, afirmou, ao citar dois exemplos desse uso, da Ivete Sangalo e Whoopi Goldberg.