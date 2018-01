Semana Ambiental: confira a programação 2015

Alunos de faculdades de todo o País estarão em São Paulo para a Semana Estado de Jornalismo Ambiental. O evento gratuito está em sua terceira edição e reunirá jornalistas especializados e as melhores fontes do setor. As palestras ocorrem de 9 a 12 de junho, das 14 às 17h30, no auditório do Estadão.

Quem participar de todas as atividades pode concorrer ao Prêmio Tetra Pak de Jornalismo Ambiental. Para isso, basta produzir uma reportagem sobre o tema que será divulgado no primeiro dia do evento. Os seis finalistas ganham uma viagem ao Paraná, para conhecer áreas de reflorestamento, usinas de reciclagem e fábricas de embalagem reciclável. Todos têm suas matérias publicadas no www.estadao.com.br.

O grande vencedor ainda vai viajar ao Texas, em programa especial montado pelo Knight Center para o Jornalismo nas Américas. E terá sua reportagem publicada no impresso do Estadão.

Será possível acompanhar o evento ao vivo em

http://estadao.com.br/aovivo/jornalismo-ambiental

A programação oficial: