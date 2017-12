Semana Estado 2013 – entrevistas exclusivas e palestras

Com tema Grandes Reportagens, a Semana Estado de Jornalismo ocorreu de 22 a 25 de outubro. Mais de 200 estudantes do Brasil todo estiveram no auditório do Grupo Estado, participando de palestra e debatendo com alguns dos principais nomes do jornalismo.

Confira os melhores momentos das palestras e entrevistas exclusivas com os convidados, em uma cobertura feita pela 24º turma do Curso Estado de Jornalismo. Clique nos blocos para informações gerais e galerias e fotos, e nos nomes dos palestrantes para saber o que disseram na Semana Estado:

Dia 22

Bloco 1: Pensar, apurar e escrever grandes reportagens (galeria de fotos)

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ricardo Gandour

Marcelo Beraba

Ramón Salaverría

Bloco 2: Por dentro do contexto internacional

Denise Chrispin

Mac Marcolis

Roberto Lameirinhas

Dia 23

Bloco 1: Aproximando a economia do leitor (informações gerais e galeria de fotos)

Bruno Ferrari

Cley Scholz

Paulo Totti

Bloco 2: O repórter multimídia (informações gerais e galeria de fotos)

Edison Veiga

Luis Fernando Bovo

Luiz Iria

Dia 24

Bloco 1: Eleições e cobertura política

Gil Castello Branco

Marcelo Moraes

Márcia Cavallari Nunes

Bloco 2: Educar, formar e informar (informações gerais)

Carmen Scandiuzzi

Daniel Cara

Ana Dayse Dorea

Dia 25

Bloco 1: Reportagens ganham vida na cidade

Bruno Paes Manso

Daniela Arbex

Pablo Pereira

Bloco 2: A cobertura de grandes eventos esportivos

Almir Leite/Paulo Fávero/Asta

Fernando Melo

Amanda Romanelli