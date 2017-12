Semana Estado 2014: melhores momentos

O auditório ficou pequeno para os mais de 200 alunos que participaram da 22ª Semana Estado de Jornalismo, na sede do Grupo Estado, em São Paulo. O encontro teve como tema “Jornalismo Pós-Digital” e contou com a participação de faculdades de todo o País. Confira, abaixo, os melhores momentos:

Terça-feira, dia 21 de outubro

1. Agilidade da internet não pode prejudicar a apuração, diz Ricardo Gandour

2. Tecnologia reforça uso de dados no jornalismo, afirma Alexander Howard, pesquisador da Universidade Columbia

3. Uso de ferramentas e plataformas digitais exige novas habilidades dos jornalistas, garante Sérgio Ludtke

4. Aprender infografia é essencial, diz jornalista do The New York Times

5. Felipe Lavignatti relembra o início do jornalismo digital no Brasil

Quarta-feira, 22 de outubro

1. Workshop de cobertura com drones

2. Inovação é chave, explica Adriana Garcia, do ObitaLab

3. Cabe ao jornalismo revelar a distorção do poder, diz Bruno Paes Manso

4. Para Bovo, do Portal do Estadão, currículo precisa mudar

Veja novidades no Portal do Estadão

5. Jornalista não é máquina, é uma pessoa que responde ao leitor, afirma Marta Gleich, da RBS

Quinta-feira, dia 23 de outubro

1. Google Glass é tecnologia a nosso favor, dizem jornalistas do Link

2. Twitter antecipa manchetes, diz diretor da rede social

3. Queremos atingir 200 milhões de pessoas, afirma diretor do Facebook

Sexta-feira, dia 24 de outubro

1. Produção jornalística só tem a ganhar com a internet, para o repórter Ricardo Brandt

2. Games levam leitor para o centro da notícia, diz Fred Di Giacomo

3. ‘O Brasil não entendeu o que é a função da imprensa‘, diz Bucci

4. Para Renato Cruz, Inovação em empresas é pauta pouco explorada em Tecnologia