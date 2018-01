Cerca de 200 universitários de todo o País se reuniram em São Paulo, de 4 a 7 de junho, para a 1ª Semana Estado de Jornalismo Ambiental. No programa, palestras com especialistas no setor e com as principais entidades que cuidam do meio ambiente no Brasil e no mundo, como WWF, Greenpeace, SOS Mata Atlântica e Instituto de Democracia e Sustentabilidade, entre outros.

Os jovens também puderam ouvir testemunhos de repórteres e fotógrafos que cobrem meio ambiente. Esses profissionais contaram os desafios de trabalhar na área e mostraram a necessidade de estar em contato com o assunto da cobertura. Os universitários que tiveram 100% de presença podem ainda concorrer ao Prêmio Tetra Pak de Jornalismo Ambiental.

Não teve como participar desta vez? Uma coisa é certa: o evento volta em 2014, também durante na Semana de Meio Ambiente. Enquanto isso, confira a galeria de fotos e veja parte das palestras no nosso canal no YouTube.