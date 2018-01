Semana Estado de Jornalismo: programação 2016

Confira a programação completa da Semana Estado de Jornalismo, realizada de 18 a 21 de outubro, no auditório do Estadão. Neste ano, o tema é ‘Grandes Reportagens: Quando o Jornalismo Vira uma Maratona’, trazendo discussões sobre Lava Jato, Desastre Ambiental de Mariana, Crise dos Refugiados na Europa e muito mais. Paralelamente ao evento ocorre a 11ª edição do Prêmio Santander Jovem Jornalista, que dá ao autor da melhor reportagem um semestre letivo na Universidade de Navarra, na Espanha.

Podem participar do prêmio os universitários que tiverem 100% de presença nas palestras da Semana Estado. A pauta da reportagem será divulgada no primeiro dia do evento.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja a programação das palestras e leia o que rolou no evento do ano passado: