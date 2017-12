Criada para servir de ponte entre os universitários e o mercado, a Semana Estado de Jornalismo chega em 2013 à sua 21ª edição. Promovida em conjunto com o Prêmio Santander Jovem Jornalista, a semana recebe cerca de 200 alunos, vindos de todo o País, para uma série de palestras exclusivas com alguns dos principais nomes da profissão. Neste ano, o evento ocorre de 22 a 25 de outubro.

Participantes com 100% de presença no programa podem inscrever reportagens no Prêmio Santander Jovem Jornalista. O autor da melhor matéria – com tema definido durante a Semana – é premiado com uma bolsa de estudos especial na Universidade de Navarra, recebe um laptop e tem seu trabalho publicado no Estadão. Os demais finalistas recebem um laptop.

“Essa experiência vai enriquecer não só minha bagagem profissional como a pessoal, porque terei contato com outra realidade. Espero que o meu exemplo sirva para outros estudantes enxergarem que é possível realizar um sonho”, disse Thales Willian dos Santos Silva, vencedor da edição de 2012 do prêmio, então aluno do 7º período da Universidade de Braz Cubas (Mogi das Cruzes).

As inscrições para o evento são feitas por intermédio dos coordenadores dos cursos. Procure o professor responsável assim que vir os cartazes na faculdade, porque as vagas são limitadas. Você também pode acompanhar notícias sobre a Semana na página CursosEstadodeJornalismo, no Facebook.

A Semana Estado de 2012 – com o tema Jornalismo, qual é o nosso papel – contou com a participação de convidados como Alberto Dines (Observatório da Imprensa), Thomaz Souto Corrêa (Editora Abril), Ricardo Gandour (Grupo Estado) e Eugêncio Bucci (ESPM e USP). Veja o que eles falaram sobre o futuro da profissão:

“Quem trabalha na linha de frente do jornalismo não pode perder de vista os fundamentos e a paixão pela profissão. Assim o jornalista não se tornará descartável nem descartado.” Alberto Dines, fundador e editor do Observatório da Imprensa

“Método jornalístico, atitude e linguagem precisam ser bons em um texto, vídeo ou material multimídia.” Ricardo Gandour, diretor de Conteúdo do Grupo Estado

“O conteúdo com qualidade, oferecido em múltiplas plataformas, precisa também levar em conta um dos principais deveres do jornalista profissional, o respeito ao leitor.” Thomaz Souto Corrêa, da Editora Abril

“A construção da credibilidade traz benefícios no futuro.” Eugênio Bucci, ESPM e USP