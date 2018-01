Semana Estado terá debate para professores de jornalismo

Ao longo dos últimos dez anos, a Semana Estado de Jornalismo e o Prêmio Jovem Jornalista aproximaram profissionais e estudantes de jornalismo para debater os desafios e mudanças da imprensa. Neste ano, pela primeira vez, a Semana Estado vai estender essa ponte entre o mercado e o ensino do jornalismo para pesquisadores, professores e coordenadores de faculdades de todo o País.

Será uma oportunidade para debater os desafios das redações na revolução digital com o diretor de Conteúdo do Grupo Estado, Ricardo Gandour, o diretor de Desenvolvimento Editorial, Roberto Gazzi, e o editor executivo do portal Estadão, Luis Fernando Bovo, entre outros profissionais do Estadão. O encontro será no dia 21 de outubro, das 10h às 12h30, no auditório do Estadão.

Os interessados podem se inscrever pelo e-mail jovemjornalista@estadao.com. Se você é professor, pesquisador ou coordenador de cursos de Jornalismo, traga sua experiência e participe!