Sobre a entrevista coletiva

Na aula desta segunda-feira (26) com o professor Luiz Carlos Ramos, recebemos os exercícios corrigidos de entrevista coletiva, realizadas na semana passada com a estudante Danielle Zampolo e com o jornalista José Nêumanne Pinto.

Com os textos em mãos, Luiz Carlos apontou os acertos e erros que apareceram nas matérias. Foram discutidos o rigor na apuração, a escolha do sobrenome usado no texto – sempre aquele pelo qual o entrevistado é conhecido -, o uso correto de nomenclaturas e a utilização de verbos como “acreditar” e “pensar”, uma vez que o entrevistado pode fazer declarações

que nem sempre correspondam às suas crenças e opiniões.

Segundo Luiz Carlos, a pesquisa prévia sobre o entrevistado é condição sine qua non para uma entrevista eficiente; porém, deve-se ficar atento para não atravessá-la com assuntos externos que fujam do enfoque da pauta, o que às vezes acaba colocando o entrevistado em segundo plano. Unindo teoria à prática, seguimos aprendendo.

Luiz Betti, de 24 anos, é formado em Jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero e cursa Ciências Sociais na Universidade de São Paulo (USP)