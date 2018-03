Todo ano, os focas produzem um caderno especial ao fim do curso. O nosso já está em andamento. Nesta terça-feira, discutiremos algumas pautas pré-apuradas sobre cinco temas diferentes, eleitos por votação interna entre mais de 30 sugeridos inicialmente. A reunião eliminará dois. Os três “sobreviventes” serão apresentados pela nossa orientadora editorial, Carla Miranda (editora do caderno Viagem), à direção de conteúdo do Estado.

Estamos concentrados no primeiro dos três pilares de sustentação de uma reportagem:

Pauta (Ideia) – Apuração (Documentação) – Texto (Escrita)

Em seus encontros conosco, o jornalista espanhol Paco Sánchez salientou a importância de uma ideia original. A reportagem é um banquinho de três pernas interligadas. Se uma falhar, a matéria fica bamba. E cai.

Assim, decidimos fazer um suplemento com temática metropolitana. Ela nos permitirá exercitar a edição, criar páginas conceituais, explorar a diagramação, o texto e, sobretudo, experimentar a reportagem nas ruas.

O suplemento Focas chegará às bancas logo na primeira semana de dezembro. Até lá, teremos manhãs, dias, noites e, a depender da pauta, até madrugadas de trabalho. Aqui no blog você poderá acompanhar cada etapa da produção. E ainda contribuir: se você tem alguma sugestãode pauta, deixe um comentário abaixo. Mas, lembre-se: somos 30 jornalistas. Quanto mais assuntos o tema suscitar, melhor.

Felipe Frazão, de 23 anos, é formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e cursa Ciência Política na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio)