Tecnologia reforça importância do uso de dados no jornalismo, afirma pesquisador

Por Ana Cristina Mazeo

O pesquisador da Universidade de Columbia, Alexander Howard, participou da rodada de palestras do primeiro dia da Semana Estado de Jornalismo e conversou com os participantes sobre a evolução do uso de dados no jornalismo.

Howard lembrou que essa é uma prática recorrente na área há muitos anos, mas as novas tecnologias – as quais permitem acesso a diversas informações – vêm transformando os dados em uma fonte estratégica de pesquisa. Segundo o pesquisador da Columbia, o uso crescente desse tipo de recurso torna cada vez mais importante o cuidado com a segurança e a transparência na busca por dados.

Howard também destacou que, atualmente, além de divulgar as informações a função do jornalista é organizar, checar e contextualizar os dados disponíveis para transformar o conteúdo em uma narrativa. “Curiosidade, conhecimentos de estatística básica, capacidade de filtro e de entendimento da origem das pesquisas são algumas das habilidades que os profissionais devem desenvolver para se aprimorar na área”.