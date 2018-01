Universitários já pensam em tema de reportagem para concorrer a prêmio na Semana Estado

Por Elisa Clavery e Paulo Palma Beraldo

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No penúltimo dia da Semana Estado de Jornalismo, os universitários que participaram já discutem qual foco vão dar a reportagem sobre as inovações digitais que facilitam o dia a dia, para concorrer a um intercâmbio na Espanha, na 11ª edição do Prêmio Santander Jovem Jornalista. O vencedor vai ganhar uma bolsa na Universidade de Navarra por um semestre.

A estudante da Faculdade Cásper Líbero Louise Demétrio, de 20 anos, diz que recorreu a uma professora de Jornalismo para buscar orientações sobre a apuração. “O tema é bem amplo, então é bom porque dá para abordar várias coisas. Mas, por outro lado, também é mais difícil, porque dá para falar de muitas cosias”, diz.

Valentina Gindri, 19, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, concorda que o tema permite abordagens amplas e diz que buscou inspiração nos debates que viu. “As palestras também nos dão vários insights, e podemos falar de temas regionais”, disse. Opinião compartilhada por outros estudantes, como Jeferson Batista, da PUC de Campinas. “Dá para trabalhar temas da nossa região e que possam melhorar nossas comunidades”, afirma.

Para Marina Pasqualotto, da Universidade Anhembi Morumbi, o maior desafio será sair dos clichês. “Vou tentar fugir do senso comum, do que todo mundo já fala”, comenta.

Apesar de ter vindo para o evento mais focado nas palestras, o estudante da Universidade Santa Cecília, Paulo Santos, de 20 anos, não vai deixar de participar do concurso. E já tem algumas ideias. “Vou buscar fontes novas e analisar alguns aplicativos e iniciativas em Santos, cidade onde moro”, diz o estudante, que elogiou as palestras sobre Direitos Humanos e cobertura da Lava Jato.

As estudantes Cláudia de Castro, de 21 anos, e Janaína de Oliveira, de 19, foram as primeiras da Universidade Federal de Goiás a participarem da semana. “Ficamos sabendo por uma amiga e decidimos vir”, conta Janaína. Ambas já decidiram o tema da reportagem e já estão iniciando a apuração, mesmo com as dificuldades de estar fora de casa.