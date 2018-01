Veja a programação da Semana Estado 2014

Cerca de 200 estudantes de todo o País estarão em São Paulo a partir de amanhã para a Semana Estado de Jornalismo/9º Prêmio Santander Jovem Jornalista. Na programação do primeiro dia foram confirmados o diretor de Conteúdo do Estadão, Ricardo Gandour, Alexander Howard, pesquisador da Universidade Columbia, e Sérgio Ludtke, do Master em Jornalismo Digital/IICS, além de Sérgio Peçanha, do NYT, e Felipe Lavignatti, do Jornalismo Digital.org. Veja a sequência completa de palestras e acompanhe aqui, de amanhã até sexta-feira, os destaques do evento. A cobertura em tempo real será feita pelos focas do 25º Curso Estado de Jornalismo, no @focaestadao (Twitter) e no CursosEstadodeJornalismo (Facebook).

Veja a programação completa: