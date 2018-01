Veja os aprovados para o 7º Curso de Jornalismo Econômico

Depois da fase entrevistas, realizada nesta semana em São Paulo, foram selecionados os 25 jovens que participarão do 7º Curso Estado de Jornalismo Econômico, de 10 de abril a 7 de julho. A turma conta com alunos de oito Estados, além do Distrito Federal. Os recém-formados terão aulas e atividades jornalísticas em período integral, em um currículo montado em parceria entre o Estadão e a Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas. O programa tem patrocínio do Itaú.

Veja a lista de aprovados:

Amanda Pupo

Bianca Souza Soares

Bianca Trajano Bion

Bruna Burkhardt Furlani

Gabriel Araújo Oneto

Gabriel Henrique Vieira

Gabriel Roca

Gabriely Souza de Araujo

Galeno de Sena Lima

Guilherme Lazaro Mendes

Lauriberto Carneiro Pompeu de Sousa Brasil

Leonardo Laranjeira Nunes Pinto

Letícia Fucuchima Augusto

Lucas Coelho Fernandes Castro

Lucas Salgado Baldez

Marcelo Hermsdorf

Mariana Campolina Durães

Mariana Canhisares

Matheus Dias Galdino Soares

Monique Heemann

Natália de Oliveira Vieira

Nicholas Buck Shores

Pedro Henrique Ladislau Leite

Teo Yamin Cury

Victor de Barros Labaki Agostinho