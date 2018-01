Vem aí o 2º Curso Estado de Jornalismo Esportivo

Estamos às vésperas da Copa do Mundo – e certamente não há melhor época para aprender como se faz a cobertura de um evento desse porte. E, de quebra, ter a oportunidade de ser escolhido para integrar a Seleção Universitária Estadão, que vai fazer a cobertura colaborativa da Copa. Gostou da ideia? Se você está no 4º ano de jornalismo de faculdades que ficam nos Estados que receberão a Copa ou se formou em dezembro de 2013, não perca a oportunidade. São 24 vagas.

O curso gratuito terá duração de uma semana – de 1º a 8 de abril, em São Paulo. Anote na agenda: o processo seletivo, com provas online, ocorre de 17 de fevereiro a 11 de março pela página www.estadao.com.br/focas. É bom não deixar para a última hora.

O curso terá atividades em período integral, que incluem palestras e aulas com alguns dos principais nomes do jornalismo esportivo, além de entrevistas coletivas com atletas e atuação complementar no núcleo de Esportes do Grupo Estado. Os selecionados que forem de outras localidades receberão passagens aéreas até a capital paulista (confira regulamento).

Durante o programa, os alunos com melhor avaliação serão convidados a integrar a Seleção Universitária Estadão, que vai realizar a cobertura colaborativa da Copa no portal www.estadao.com.br. Esses jovens farão reportagens em suas cidades, mostrando detalhes da torcida, o movimento nas ruas e no entorno dos estádios, entre outras. Sempre orientados por editores que estarão em São Paulo. O trabalho sem vínculo empregatício terá duração de dois meses, entre maio e julho, com remuneração compatível com os valores pagos pelo Grupo Estado a universitários de 4º ano. O projeto tem parceria do Itaú.

No ano passado, o 1º Curso Estado de Jornalismo teve grandes momentos. Quer saber quais? Imagine ver Milton Leite e Antero Grego dividindo a bancada, ops, o tablado de professor? Só mesmo em um programa como o curso. Os alunos também entrevistaram Emerson Leão, Zetti, William ‘Capita’ e Rafael Baby, do judô. Uma galeria de fotos recheada, com direito a momentos de tietagem.

A inscrição:

As inscrições podem ser feitas até 11 de março. Para que o processo seja iniciado, será preciso entrar na página dos Focas do Estadão, que redireciona para o ambiente específico para a seleção. Os candidatos precisam incluir seu currículo e passar por testes online de conhecimentos esportivos, português e inglês. Eles vão, ainda, justificar o interesse pelo curso e escrever um texto de 1.500 caracteres sobre uma partida de futebol a que tenham assistido recentemente. O resultado da seleção sai no dia 15 de março. Acompanhe mais novidades em nossa página no Facebook (CursosEstadodeJornalismo).