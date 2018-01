(Por Gonçalo Junior)

A campanha do São Paulo em 2017 já é a pior do clube na era dos pontos corridos no Campeonato Brasileiro. Após a derrota para a Chapecoense, o time soma 12 pontos após 14 rodadas. Em 2013, a temporada mais fraca até então, o time tinha 13 pontos – uma mais – nesta mesma altura do torneio. Tanto em 2013 como em 2017, o time ocupava a incômoda 18ª posição.