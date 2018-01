Atenção dividida pode comprometer momento da refeição

Computador, laptop, tablet, celular…quem sabe viver sem eles? A gente carrega tudo embaixo do braço! O celular, então, parece uma extensão das nossas mãos. E na hora da alimentação? Também. Mas será que tanta atenção voltada para outros estímulos que não o aroma, a textura, a composição dos alimentos pode causar algum prejuízo? Estudos revelam que o indivíduo come mais quando faz sua refeição assistindo TV.

Nesta edição do Mentalistas, para entender qual é a influência da tecnologia nos nossos hábitos alimentares, eu convidei a nutricionista Patrícia Cruz, mestre em Saúde Pública pela USP, e a neuropsicóloga Gisele Calia, integrante do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas.

Acompanhe a segunda temporada do Mentalistas!

(FOTO: Gisele Calia, Camila Tuchlinski e Patrícia Cruz)

