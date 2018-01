Balanços e Projeções #6: Perspectivas para a economia brasileira em 2018

Edição desta terça-feira, 02, dá sequência à série especial com balanços sobre o ano de 2017 e projeções para 2018. São entrevistas e debates nas mais diversas áreas de cobertura: política, economia, cultura, segurança pública… Programa de hoje analisa possíveis cenários para a economia brasileira no ano que começa. Em 2017, alguns segmentos já deram os primeiros sinais de um início de recuperação após um período de recessão. Com a inflação em queda, o Comitê de Política Monetária do Banco Central reduziu a taxa básica de juros para 7% ao ano, o menor patamar da história. Além disso, medidas pontuais adotadas pelo governo, como a liberação de saques das contas inativas do FGTS, tiveram impacto positivo principalmente no comércio. Ouça no player abaixo:

Mas há, ainda, a incerteza sobre a aprovação da reforma da Previdência, cuja discussão só será retomada pela Câmara dos Deputados em fevereiro, depois do Carnaval. A capacidade de articulação política do presidente Michel Temer será suficiente para, em ano eleitoral, mudar o cenário desfavorável à proposta do governo? E o que aconteceria com a economia e com as contas públicas no caso de a reforma não avançar?

Para dar respostas a essas questões, convidamos o professor coordenador do Fórum de Economia da FGV, Nelson Marconi, o diretor de Análise Setorial e Inteligência de Mercado da Consultoria Tendências, Adriano Pitoli, e a editora de economia do Broadcast da Agência Estado e colunista da Rádio Eldorado Silvia Araújo. No debate, também serão abordados temas como a retomada do investimento produtivo, as projeções para o crescimento da economia e a situação do desemprego no País.

