Borja deve perder a titularidade no Palmeiras? EEC discute!

‘Estadão Esporte Clube’ desta terça-feira, 02, fala sobre a situação de Borja no Palmeiras. Contratado a peso de ouro, o atacante colombiano não tem correspondido à altura da expectativa criada. Amanhã, contra o Jorge Wilstermann, pela Libertadores, ele pode começar jogando ao lado de William, que tem sido o grande nome do setor ofensivo do Verdão.

O bom momento do Corinthians é outro assunto do programa. Prestes a ganhar o título do Paulistão, o time do técnico Fábio Carille demonstra alto grau de eficiência, mesmo diante de suas limitações. Confira nos comentários de Marília Ruiz, César Sacheto, Raphael Ramos e Emanuel Bomfim!