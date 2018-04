Boulos: “Esquerda precisa de projeto para além da próxima eleição”; ouça no ‘Estadão Notícias’

Edição desta sexta-feira, 20, dá sequência à série de entrevistas com os pré-candidatos à Presidência da República. O convidado da vez é Guilherme Boulos, líder do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto) e aspirante ao cargo pelo PSOL. Na última pesquisa Datafolha, ele pontuou em três dos nove cenários medidos. E sempre com 1% das intenções de voto. Boulos é visto como uma das alternativas no campo da esquerda nas eleições de outubro, que ainda conta com as pré-candidaturas de Manuela D’Ávila (PC do B) e de Ciro Gomes (PDT).

Desde a condenação do ex-presidente Lula, ainda na primeira instância, Guilherme Boulos tem realizado diversas manifestações em defesa do petista. No dia fatídico da prisão em São Bernardo, Boulos foi um dos que tentou demover Lula da ideia de se entregar à Polícia Federal, fato que ele confirma nesta entrevista concedida ao apresentador Haisem Abaki e o repórter de ‘Política’ do Estado, Ricardo Galhardo. O pré-candidato do PSOL ainda falou sobre qual deve ser o projeto político da esquerda nos próximos anos, avaliou positivamente apenas o “espírito inicial” da Lava Jato, e se mostrou mais uma vez extremamente crítico ao juiz federal Sérgio Moro (“ele se comportou em muitos momentos como chefe de partido político”, afirma).

Confrontado sobre as agressões e perseguição aos jornalistas no dia da prisão de Lula, Boulos disse que atuou para evitar qualquer tipo de violência contra os profissionais e reforçou que este tipo de postura não faz parte de seu vocabulário. Ainda assim, criticou a cobertura de parte dos grandes veículos que, segundo ele, seria antidemocrática. Ouça a entrevista completa no player acima.

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com.

