Colunistas do ‘Estado’ avaliam crise; ouça no podcast ‘Estadão Notícias’

Programa desta segunda-feira, 28, faz um giro com alguns dos colunistas do Estadão para fazer um balanço da crise provocada pela greve dos caminhoneiros. A paralisação já dura mais de uma semana e tem gerado reflexos dramáticos no dia a dia da população. Para a editora da ‘Coluna do Estadão’, Andreza Matais, a greve expôs ainda mais a fragilidade de um governo que já sofria para terminar seu mandato. O jornalista José Nêumanne Pinto afirma que governo criou uma falsa expectativa ao dizer que as Forças Armadas poderiam resolver o problema das interdições pelas estradas. “Elas não conseguem resolver a situação do Rio, como é que vão resolver a situação do País inteiro?”. Também ouvido aqui pelo programa, o jornalista Roberto Godoy diz que governo falhou ao acreditar que estava negociando com os líderes certos.

Confira ainda nesta edição a nossa tradicional agenda economia da semana. Além do impacto da greve dos caminhoneiros, resultado do PIB brasileiro deve movimentar os próximos dias.

