Como educar crianças para lidar com habilidades socioemocionais?

No Mentalistas de hoje, trago a história da Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Nelson Mandela, que fica no bairro do Limão, zona Norte de São Paulo. Sob o comando da diretora, Cibele Araújo Racy, a instituição atende crianças de quatro a seis anos de idade de uma maneira especial: os pequeninos lidam com as emoções em todas as atividades diárias. Uma horta é cultivada pelos alunos que, paralelamente, aprendem sobre a origem da vida. Discussões como preconceito, racismo e tolerância também fazem parte do repertório educacional. Qual é o papel da inteligência emocional no ensino brasileiro?

Para falar sobre esse tema, eu convidei a própria diretora da EMEI Nelson Mandela, Cibele Araújo Racy, e a psicóloga Angela Modesto, mestre em Psicologia Escolar e professora da FMU.

(foto: Angela Modesto, Camila Tuchlinski e Cibele Araújo Racy)