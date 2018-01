Como fica a vida sexual do homem com câncer de próstata?

Todos os anos são descobertos, só no Brasil, 60 mil novos casos de tumor de próstata. A tecnologia avançou muito e, com exames preventivos, é possível preservar a saúde do paciente. Porém, algumas consequências na vida sexual são inevitáveis. Conheça quais são as formas de preservar e modificar o modo de olhar para essa questão e como há luz no fim do túnel, ressignificando a masculinidade e a sexualidade.

Para falar sobre o assunto, eu convidei o uro-oncologista Marcelo Bendhack, doutor em Uro-Oncologia pela Universidade de Dusseldorf, na Alemanha, e integrante da Sociedade Brasileira e Urologia, e a psicóloga Flávia Sayegh, que atua com pacientes com diagnóstico de câncer.

Você acompanha, toda terça-feira, uma versão inédita e estendida do programa aqui neste espaço.

(foto: Flávia Sayegh, Camila Tuchlinski e Marcelo Bendhack)