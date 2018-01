‘Conexão’ analisa condenação de Lula por Moro em processo da Lava Jato

Por Diego Henrique de Carvalho – O ‘Conexão Estadão’ desta quarta-feira, 12, repercutiu a condenação de Luiz Inácio Lula da Silva a 9 anos e 6 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O juiz federal Sérgio Moro afirmou que, por “prudência”, não decretou a prisão do ex-presidente neste momento do processo, que envolve o caso da compra e reforma de um apartamento triplex em Guarujá, no litoral de São Paulo.

O programa ainda contou com a participação do advogado criminalista Fernando Castelo Branco, que é professor do Instituto de Direito Público de São Paulo (IDP-SP). Ele esclareceu dúvidas sobre a possibilidade de Lula disputar as eleições presidenciais de 2018 mesmo condenado e a decisão de Moro ao não decretar a prisão do petista.

O programa, apresentado por Gustavo Lopes, faz conexão entre os jornalistas de São Paulo e Brasília do Estadão, na edição de hoje com participação de Pedro Venceslau, Silvia Araújo e Andreza Matais. O ‘Conexão Estadão’ também é veiculado de segunda a sexta-feira, às 18 horas, na Rádio Eldorado (107,3 FM).

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com