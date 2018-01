‘Conexão’ analisa escolha de peemedebista para relatoria de ação contra Temer na Câmara

Por Diego Henrique de Carvalho – A edição desta terça-feira, 4, do ‘Conexão Estadão’ tratou do anúncio do relator da denúncia contra o presidente Michel Temer (PMDB) na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara. O deputado Sergio Zveiter (PMDB-RJ) foi escolhido para a função pelo presidente do colegiado, Rodrigo Pacheco (PMDB-MG).

Outro assunto de hoje foi a volta de Aécio Neves ao Senado. No plenário da Casa, o parlamentar tucano se disse vítima de “trama ardilosa” e afirmou que seus familiares foram usados como “massa de manobra” por pessoas com “ausência de caráter”.

O ‘Conexão Estadão’, apresentado por Gustavo Lopes, contou com a participação de Pedro Venceslau, repórter de Política do Estadão, e Silvia Araújo, do Broadcast Econômico da Agência Estado. O programa também é veiculado de segunda a sexta-feira, às 18 horas, na Rádio Eldorado (107,3 FM).

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com