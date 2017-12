‘Conexão’ analisa prisão de Vaccarezza e propaganda do PSDB que critica Temer

O ‘Conexão Estadão’ desta sexta-feira, 18, comentou as reações geradas pela propaganda partidária do PSDB veiculada na noite de ontem. O vídeo faz críticas ao governo de Michel Temer e deve aumentar a pressão do Centrão (formado por PP, PSD e PR) e do PMDB, sigla à qual o presidente é filiado, por uma reforma ministerial. Outro assunto foi a prisão de Cândido Vaccarezza, ex-líder dos governos Lula e Dilma na Câmara. Ouça no player abaixo:

O programa ainda abordou a crise financeira enfrentada pelos Correios e mais um embate entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o prefeito de São Paulo, João Doria. Além disso, nossos comentaristas analisaram a Operação Panatenaico, que indiciou 21 pessoas pelo superfaturamento de R$ 559 milhões nas obras do Estádio Mané Garrincha, no Distrito Federal. Entre os acusados estão o ex-assessor de Michel Temer, Tadeu Filipelli, e os ex-governadores José Roberto Arruda e Agnelo Queiroz.

A edição de hoje do ‘Conexão Estadão’ é apresentada por Gustavo Lopes e conta com as participações de Roberto Godoy, repórter especial do Estado, Pedro Venceslau, repórter de Política do Estado, e Sílvia Araújo, editora do Broadcast econômico da Agência Estado. O programa também é veiculado de segunda a sexta-feira, às 18h, na Rádio Eldorado (107,3 FM).

Interatividade

