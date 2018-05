‘Conexão Estadão’: 2ª Turma do STF nega habeas corpus ao ex-presidente Lula

No ‘Conexão Estadão’ desta quarta-feira, 09, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo, votou no plenário virtual reclamação da defesa do ex-presidente Lula. Ele acompanhou o ministro-relator Edson Fachin, contra o recurso para reverter a prisão do petista. Com o voto de Gilmar já são três ministros contra o recurso. Além dele e do relator, Dias Toffoli também votou dessa forma. Ouça o podcast no player abaixo:

Ainda no Conexão, o ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles reforçou nesta quarta-feira, 9, que mantém sua intenção em ser candidato a presidente da República pelo MDB e não considera a hipótese de ser vice em uma chapa encabeçada por outro presidenciável.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Sílvia Araújo, editora do Broadcast, Pedro Venceslau, e de Brasília, Andreza Matais, editora da ‘Coluna do Estadão’. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com