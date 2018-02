‘Conexão Estadão’: A intervenção no Rio tem caráter eleitoral?

O ‘Conexão Estadão’ desta quarta-feira, 21, fala sobre a declaração do ex-presidente Lula de que a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro é uma “pirotecnia” criada pelo governo do presidente Michel Temer para tentar reelegê-lo. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha (MDB), negou que a intervenção na segurança do Rio de Janeiro tenha como pano de fundo uma possível ambição do presidente Michel Temer em disputar a reeleição. Ouça o podcast no player abaixo:

Ainda no conexão, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse que o presidente Michel Temer apresentou em conversas nos últimos dias uma proposta de criação de um imposto para custear gastos com segurança pública no Brasil. Maia, no entanto, classificou a medida como “inviável”.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Pedro Venceslau, Roberto Godoy, e de Brasília, Irany Tereza, do Broadcast. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).

