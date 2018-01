‘Conexão Estadão’: A ‘panela de pressão’ chamada PSDB

O ‘Conexão Estadão’ desta terça-feira, 28, avaliou o texto que vai permear a campanha do PSDB em 2018. O documento cita “choque de capitalismo”, e defende as privatizações. Ouça o podcast no player abaixo:

Ainda no ‘Conexão’, a Coreia do Norte faz um novo teste balístico com um míssil que caiu no mar do Japão. O premiê japonês Shinzo Abe convocou uma reunião de emergência e protestou nos mais firmes termos contra o lançamento. Os Estados Unidos disseram que o teste foi mais bem-sucedido que os anteriores e o presidente Donald Trump prometeu uma resposta à ameaça.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Sílvia Araújo, editora do Broadcast/Agência Estado, Roberto Godoy e Andreza Matais, editora da Coluna do Estadão. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com