‘Conexão Estadão’: A paralisação do Congresso prejudica o crescimento do país?

O ‘Conexão Estadão’ desta terça-feira, 18, discutiu a validade do recesso parlamentar. De que forma essa paralisação interfere na vida do brasileiro?

Além disso, o programa abordou a luta de PMDB e DEM para levar os dissidentes do PSB. Encabeçando essa disputa estão Rodrigo Maia e Michel Temer.

Na área econômica, os empréstimos do BNDES recuaram 17%. As novas politicas do banco podem explicar esses dados.

