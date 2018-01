‘Conexão Estadão’: A preocupação com a febre amarela

O ‘Conexão Estadão’ desta terça-feira, 16, abordou o fato de a OMS passar a considerar todo o Estado de São Paulo como área de risco de febre amarela e recomendou que todos os estrangeiros que façam viagens à região estejam vacinados. Com isso, o governador Geraldo Alckmin antecipou a campanha de vacinação no Estado. Ouça o podcast no player abaixo:

Ainda no ‘Conexão’, O presidente Michel Temer determinou ao ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e ao presidente da Caixa, Gilberto Occhi, que afastem os vice-presidentes da Caixa Econômica Federal por 15 dias. De acordo com a nota, o prazo determinado é para que os executivos possam “apresentar ampla defesa das acusações” do Ministério Público Federal por suspeitas de corrupção.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Adriana Ferraz e comentários de Roberto Godoy, da editora de economia do Broadcast/Agência Estado, Sílvia Araújo, e de Brasília, Thiago Faria. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com