‘Conexão Estadão’: A saia justa de Rodrigo Janot e Gilmar Mendes

O ‘Conexão Estadão’ desta quinta-feira, 21, abordou a notícia da Coluna do Estadão, de Andreza Matais e Marcelo de Morais, que mostrou uma foto do ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot e do ministro do STF Gilmar Mendes no mesmo voo para a Europa. Inimigos declarados, a situação inusitada chamou a atenção dos passageiros. Ouça no player abaixo:

Os jornalistas do Estadão de São Paulo e Brasília também debateram as falas do senador Romero Jucá (PMDB) que foi entrevistado, com exclusividade, pelo Estadão. O politico falou sobre reformas, impopularidade de Michel Temer e de acusações contra ele.

Interatividade

